أمير عسير يوجه بالحفاظ على شجرة عمرها نصف قرن

وجه الأمير تركي بن طلال أمير عسير بالحفاظ على شجرة عمرها 500 عام في رجال ألمع ورعاية سلامتها، وعمل كل ما يلزم لمنع العبث بها، مؤكدا: أن ذلك واجب ديني لقوله تعالى: {وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ}.

وأضاف أمير منطقة عسير: “إن من واجبات الإنسان في الأرض عمارتها وعدم الإفساد فيها، في ترابها ومائها أونباتها، فالحفاظ عليها واجب شرعي ووطني وكل ما علينا هو العودة لعادات الآباء الحميدة في رعاية البيئة”.

واختتم الأمير تركي بن طلال في توجيهه للحفاظ على الشجرة المُعمّرة: “بأنه لا يجوز العبث بإحدى آيات الله، ومقومات الحياة، مؤكدًا أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على يد كل عابث يتمادى على تلك المقومات “.