خلال شهر.. أكثر من 4 ملايين مستفيد من مبادرة الدعم المجتمعي بالرياض

شارك أكثر من “30” ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة “الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا” والتي استهدفت خلال الشهر الأول لها أكثر من أربعة مليون مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها حيث تجاوز إجمالي الدعم اكثر من 116 مليون ريال سعودي.

واشتملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة على تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد والتوعية والتدريب لما يقارب من مليوني مستفيد بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال بالإضافة إلى توزيع 15 الف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 طن من التمور على المستفيدين والمساعدة في شراء منزلين واكمال بناء منزل وصيانة بعض المنازل الأخرى .

يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.