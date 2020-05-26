بدء التسجيل في مقررات الفصل الصيفي بجامعة شقراء

اتاحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء خدمة الاطلاع على “المقررات المطروحة وفق الخطة” من خلال البوابة الالكترونية، ليتمكن الطالب من استعراض المقررات المطروحة للفصل الصيفي ضمن ، وقد بدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين حتى 2-10-1441هــ ، ونهاية التسجيل الكترونيا 6-10-1441ه وبداية الاختبارات النهائية 30-11-1441هـ.

وكانت العمادة قد أتاحت التسجيل في الفصل الصيفي وفق عدد من الشروط أهمها أن عدد الساعات المسموح بها كحد أقصى هي 9 ساعات معتمدة للطالب وأولوية التسجيل ستكون للطالب الخريج بحيث يكون الأول ثم الأقدم من الطلاب بحيث يتاح التسجيل تتابعيا بحسب الرقم الجامعي السنوي (أقدمية القبول بالجامعة) ، ويكون تسجيل المقررات من قبل الطالب باستخدام بوابته الإلكترونية خلال فترة الحذف والإضافة المحددة.

ويكون المقرر المراد تسجيله ضمن خطة الطالب ولا يسمح بالاعتذار عن الفصل الصيفي أو أحد المقررات بعد التسجيل إلا لعذر قهري وذلك قبل نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الصيفي.

وألا يكون المقرر المراد تسجيله متعارضا مع مقرر آخر في الجدول الدراسي للفصل الصيفي

و ألا يكون للمقرر المراد تسجيله متطلب سابق غير مجتاز ، وان يتوفر مقاعد في شعبة المقرر المراد التسجيل فيه .