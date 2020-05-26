مسؤول: فاتورة استكمال الدوري السعودي «باهظة جدا» على معظم الأندية

اعتبر خالد المخايطة عضو مجلس إدارة نادي الفتح أن فاتورة إكمال بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي “باهظة جدا” وليست كل الأندية قادرة

على دفعها في ظل انخفاض الإيرادات نتيجة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المخايطة ، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” أن الأندية التي تصر على إكمال الدوري لها عائدات مالية مرتفعة لا تقارن بغالبية الأندية التي ستقع في مأزق مالي حال تم إقرار استكمال الدوري والذي سيترتب عليه تمديد عقود لاعبين وأجهزة فنية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، خاصة أن معظم عقود الأندية مع اللاعبين والمدربين بنيت على أساس أن نهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل ، حيث سيكون التمديد مكلفا أيضا.

وأشار المخايطة المرافق الدائم للفريق الكروي بنادي الفتح ، إلى أن فريقه تخلص من عامل الخسائر المتوالية للنقاط والحظ العاثر وتحسنت النتائج لتتوازى مع المستويات وإن خسر مباراته الأخيرة أمام العدالة قبل فترة التوقف وكان قريبا على الأقل من تعديل النتيجة لولا ضياع ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وقال إن الطقس سيكون قاسيا جدا في أغسطس المحدد لاستئناف الدوري ، حيث درجة الحرارة والرطوبة العالية مما يصعب خوض المباريات المضغوطة خلالها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية أيضا.

وأوضح أن تحقيق انتصارين متتاليين على فريقين منافسين هما الأهلي والوحدة ترك انطباعا إيجابيا مهما ومنح الثقة الكبيرة بقدرة الفريق على أن يتقدم نحو الأمام ويتجاوز وضعه في جدول الترتيب بعد أن تخلص اللاعبون من ضغوط “الحظ العاثر” والخسائر للنقاط في الأوقات الصعبة جدا.

وعن قدرة فريقه على التقدم نحو مناطق الأمان حال استئناف الدوري مع تبقي ثماني جولات قال المخايطة : “فريقنا لديه العناصر المميزة من اللاعبين المحليين والأجانب ومدرب كفؤ وجهاز فني وطبي وإداري لديهم خبرة ، وكذلك جمهور وفي أثبت حبه ووقفته مع الكيان في أحلك الظروف. وكل هذه العوامل المرتبطة مع عمل وجهد الإدارة والداعمين سيكون نتائجها إيجابية في الفترة المقبلة”.