زلزال ثان يضرب نيوزيلندا في يومين

أظهرت بيانات من مرصد الزلازل في نيوزيلندا، أن العاصمة ولنغتون تعرضت اليوم الثلاثاء لهزة لليوم الثاني على التوالي بعد أن ضربها زلزال بلغت شدته 5.2 درجة.

ولم تكن هناك أنباء أولية عن خسائر حسب ما أفادت تقارير إخبارية وشاهد من رويترز.

وكان زلزال أقوى قليلاً بلغت شدته 5.8 درجة ضرب العاصمة أمس الاثنين بينما كانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تجري مقابلة تلفزيونية على الهواء. وواصلت المقابلة في هدوء ثم أكدت في وقت لاحق أنه لم تقع أي خسائر.

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم “حزام النار” وتمتد

40 ألف كيلومتر. ولا تزال مدينة كرايستشيرش تتعافى من زلزال تعرضت له في 2011 وكانت شدته 6.3 درجة وأدى لمقتل 185 شخصاً.