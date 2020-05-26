عسيري والموسى يخضعان للتقييم في أهلي جدة

طلب الجهاز الطبي لفريق أهلي جدة لكرة القدم من الثنائي مهند عسيري مهاجم الفريق، وزميله نوح الموسى، لاعب خط الوسط، مواصلة الانتظام في برامج اللياقة والتقوية، ليكونا في جاهزية جيدة خلال الفترة المقبلة حال تم تحديد موعد العودة إلى التدريبات.

وسيخضع الثنائي لتقييم دقيق قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، حيث أجرى عسيري عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، فيما أجرى الموسى عملية في العضلات الضامة.

ويجري الجهاز الطبي لفريق الأهلي فحصا طبيا شاملا ودقيقا لجميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأول قبل استئناف التدريبات الجماعية اليومية خلال الفترة المقبلة.

ويضع مسؤولو الأهلي عدة مخططات للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش تحسبا لأي مستجدات حال تحديد موعد استئناف الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية من قبل وزارة الرياضة السعودية والجهات المختصة ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم الضوء الأخضر لعودة الأنشطة واستكمال المسابقات للموسم الرياضي الحالي.

ويوجد السداسي الأجنبي والمحترف في صفوف الأهلي في بلادهم خلال هذه الفترة بعد تعليق الأنشطة الرياضية ، وستعمل إدارة النادي للتنسيق معهم لترتيب عودتهم إلى المملكة حال تلقي الضوء الأخضر من الجهات المختصة.

فيما فضل اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري البقاء في جدة بعد استقراره مؤخرا في جدة وشراء منزل خاص عقب حصوله على الإقامة المميزة السعودية.