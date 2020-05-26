بـ250 ألف دولار.. اتحاد جدة يغلق ملف جالطة سراي

رسميا، أغلق نادي اتحاد جدة ملف الديون المستحقة عليه لصالح نادي جالطة سراي التركي، والتي كانت مفروضة عليه كـ”غرامة تأخير”، بعد تعاقده مع البرازيلي جاري رودريجيز.

وكان الناديان قد اتفقا على جدولة الغرامة التي بلغت 500 ألف دولار، بحيث يتم سدادها على دفعتين، وهو ما تم بالفعل,

ومن المنتظر أن تصل حوالة اتحاد جدة إلى النادي التركي بمجرد بدء العمل في البنوك التركية المتوقفة بسبب عطلة العيد. وتعمل الإدارة القانونية في النادي في جميع الاتجاهات وأثناء فترة العيد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاتحاد في الملفات والشكاوى الخارجية.