الدفاع_المدني يحّذر من التقلبات الجوية بمنطقة مكة المكرمة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم على المنطقة والمهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: محافظة الطائف و العرضيات ،وأضم ،والجموم ،والكامل ،والمويه ،و تربة ،ورنية ،وميسان،وعرفات ،ومنى ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع .