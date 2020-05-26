في صورة نشرها خامنئي.. هنية يتوسط قادة الميليشيات الإيرانية

تحت عنوان “سنصلي في القدس”.. نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تصميماً عبر موقعه الرسمي، صورة تخيلية، ظهر فيه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في الصفوف الأمامية بين قيادات ميليشيا تابعة لإيران في المنطقة.

ووفق الصورة التي نشرها خامنئي، ظهر هنية في الصف الأول في مشهد تخيلي للصلاة في المسجد الأقصى، بجوار زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، وبجوار مفتي النظام السوري، فيما ظهر أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في الصف الثاني.

وتظهر الصورة رموزاً تابعة لإيران، مثل زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، وخليفة قائد ما يسمى “فيلق القدس” إسماعيل قآني، في مشهد أكد التقارب بين حركة حماس ومكانتها وسط الميليشيات التابعة لإيران.

وكان قآني، قد أثار الجدل بعد خروجه في مؤتمر صحافي عقب اغتيال قاسم سليماني، وفي خلفيته أعلام ورايات الميليشيات التابعة لإيران، وظهر من بينها علم حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي المقربة من إيران.

وشارك هنية في جنازة سليماني في العاصمة الإيرانية طهران، ووصف فيها سليماني بأنه “شهيد القدس” رغم الدور التخريبي له في عدد من الدول العربية، ما أثار ردوداً غاضبة منه.

ونشرت قبل أيام ما تسمى بـ” اللجنة العالمية لإحياء مراسم يوم القدس العالمي”، مقطع فيديو ترويجي لكلمة مشتركة لعدد من زعماء الميليشيات التابعة لإيران، ظهر خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وعادة ما تستغل حماس الكثير من المواقف لتقديم الآراء المتعلقة بتأكيد الولاء لإيران، حيث أصدرت موقفاً مخالفاً للعديد من المواقف العربية والدولية المؤيدة لتصنيف ميليشيا حزب الله كتنظيم إرهابي من قبل ألمانيا.