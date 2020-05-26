عداد كورونا: 5.6 مليون إصابة.. والوفيات 346 ألفا

سجل العالم رسمياً أكثر من 5.6 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد أعدته وكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء.

وبلغ تعداد الإصابات في العالم 5 ملايين و609 آلاف و750 إصابة، مقابل 346188 وفاة.

وتعتبر أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء مع 2.047.401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة مع 1.662.768 إصابة بينها 98223 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر وسُجلت أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19.

ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.