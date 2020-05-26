خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ789 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 789، جدة 327، الهفوف 166، الدمام 143، مكة المكرمة 120، بريدة 97، الجبيل 37، القطيف 31، الخبر 26، تبوك 17، الطائف 13، المدينة المنورة 12، بيش 10، الظهران 10، السحن 9، الخرج 9، منفذ الحديثة 7، الجفر 6، عنيزة 5، عرعر 5، تمير 5، خميس مشيط 4، حائل 4، خليص 4، حريملاء 4، قلوة 4، النماص 3، محايل عسير 3، صفوى 3، نجران 3، شرورة 3، الهدا 3، المجمعة 3، السليل 3، رماح 3.

سكاكا 2، أبها 2، بللسمر 2، سبت العلاية 2، وادي الدواسر 2، أملج 2، وحالة واحدة في كل من بلجرشي، المخواة، الرس، البدائع، البكيرية، القريات، القنفذة، ظلم، ميسان، أم الدوم، أحد رفيدة، بقيق، رأس تنورة، العيدابي، فيفاء، صامطة، أحد المسارحة، أضم، الليث، ظريق، الدوادمي، المزاحمية، ضرماء، حوطة بني تميم، ثادق، المحاني، ضباء، غزالة.