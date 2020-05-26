جمعية أعمال تقيم معايدة خاصه لفتيات دار الضيافة والحضانة الاجتماعية

أقامت جمعية أعمال معايده خاصه لفتيات دار الضيافة والحضانة الاجتماعية،وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجمعية .
و ثمن المدير التنفيذي لجمعية أعمال أ عبدالرزاق القشعمي،
الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم واحتواء هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
كما دعا جميع الشركات والجهات المانحة إلى دعم مثل هذه البرامج والمبادرات التي فيها خير ونفع للمواطن والمجتمع.
يذكر أن “رؤية المملكة 2030” تضمنت توجه المملكة نحو 3 محاور أساسية، مجتمع حيوي واقتصادي ُمزدهر ووطن طموح، وركزت في كل محاورها على بناء الإنسان السعودي وتأهيله وتمكينه ليكون فاعلا في مجتمعه، مشاركا في تنمية وطنه، منتجا ونافعا لنفسه.
إن أحد مكونات المجتمع السعودي هو “نزلاء دور الضيافة”، ممن تم الإفراج عنهم، والأيتام مجهولي الأبوين، والتي هي من الفئات الأشد حاجة لرعايتها والاهتمام بها، وتمكينها، من الناحية الاجتماعية والنفسية والمهنية، لتحويلها من فرد مستهلك إلى فرد منتج، ومن الحاجة إلى الكفاف.
ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لجمعية أعمال بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية تجاه هذه الفئة، تم بناء وتقديم مشروع حياة (التأهيل والتنمية) وهو أحد المشاريع النوعية التي تهدف إلى إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع وبناء ترابط أسري، وتهيئتهم ومساعدتهم على ردم الفجوة بينهم وبين الأسرة والمجتمع وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.
كما هدفت الجمعية إلى مشاركة تلك الفئة المناسبات والشعائر الدينية لإدخال السرور عليهم، حيث احتفلت معهم بعيد الفطر المبارك.