جمعية أعمال تقيم معايدة خاصه لفتيات دار الضيافة والحضانة الاجتماعية

أقامت جمعية أعمال معايده خاصه لفتيات دار الضيافة والحضانة الاجتماعية،وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجمعية .

و ثمن المدير التنفيذي لجمعية أعمال أ عبدالرزاق القشعمي،

الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم واحتواء هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

كما دعا جميع الشركات والجهات المانحة إلى دعم مثل هذه البرامج والمبادرات التي فيها خير ونفع للمواطن والمجتمع.

يذكر أن “رؤية المملكة 2030” تضمنت توجه المملكة نحو 3 محاور أساسية، مجتمع حيوي واقتصادي ُمزدهر ووطن طموح، وركزت في كل محاورها على بناء الإنسان السعودي وتأهيله وتمكينه ليكون فاعلا في مجتمعه، مشاركا في تنمية وطنه، منتجا ونافعا لنفسه.

إن أحد مكونات المجتمع السعودي هو “نزلاء دور الضيافة”، ممن تم الإفراج عنهم، والأيتام مجهولي الأبوين، والتي هي من الفئات الأشد حاجة لرعايتها والاهتمام بها، وتمكينها، من الناحية الاجتماعية والنفسية والمهنية، لتحويلها من فرد مستهلك إلى فرد منتج، ومن الحاجة إلى الكفاف.

ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لجمعية أعمال بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية تجاه هذه الفئة، تم بناء وتقديم مشروع حياة (التأهيل والتنمية) وهو أحد المشاريع النوعية التي تهدف إلى إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع وبناء ترابط أسري، وتهيئتهم ومساعدتهم على ردم الفجوة بينهم وبين الأسرة والمجتمع وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.

كما هدفت الجمعية إلى مشاركة تلك الفئة المناسبات والشعائر الدينية لإدخال السرور عليهم، حيث احتفلت معهم بعيد الفطر المبارك.