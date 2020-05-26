طقس الأربعاء.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء في المملكة 4/ 10/ 1441 الموافق 27/ 5/ 2020.

وقالت: من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، المدينة المنورة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية.