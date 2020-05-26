شركة طيران كبرى تمتلك قطر 10% منها تعلن إفلاسها

أعلنت مجموعة خطوط لاتام الجوية التشيلية،التي تمتلك قطر 10% منها، الثلاثاء إفلاسها، وبذلك تكون أكبر شركة طيران في العالم حتى الآن تسعى إلى إعادة تنظيم طارئة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتقدمت المجموعة بطلب حماية من الدائنين إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تسيير الرحلات خلال إعادة هيكلتها بعد الإفلاس.

وكانت لاتام، التي لديها سيولة بحوالي 1.3 مليار دولار، سرحت 1800 موظف من أصل أربعين ألفا في الفترة السابقة على تقديم طلب الإفلاس، كما وافقت على دفع توزيعات على عكس ناقلات أخرى علقت التوزيعات في ظل أزمة كورونا.

ودفعت دلتا إير لاينز العام الماضي 1.9 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 20% في وقت كان القطاع فيه أفضل حالا، لتصبح واحدة من أكبر المساهمين في الشركة، في حين تبلغ حصة الخطوط الجوية القطرية في مجموعة خطوط طيران لاتام 10%.

إلى ذلك، هوت أسهم مجموعة لاتام إير لاينز 51% في بورصة سانتياغو بعد أن تقدمت بطلب الحماية.

وأوقفت البورصة تداول أسهم الشركة حتى منتصف اليوم لإتاحة وقت للمستثمرين لتقييم إعلان الإفلاس.