الجيش الليبي: قطر تجهز قاعدة الوطية لصالح تركيا.. وأردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري إننا نستغرب إشارة أميركا لطائرات روسية ولا ذكر للتركية.

وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي، وأنقرة أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة، وفقا لقناة العربية.

وكشف المسماري أن قطر تقوم حاليا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.

وتابع أن بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي، إلى جانب أن الرئيس التركي رجب أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب.

وطالب العرب بالوقوف أمام التدخل التركي في ليبيا والذي وصفه بالخطير على المنطقة بأكملها.