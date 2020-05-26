وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على مناطق مدنية في مأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على مناطق مدنية في مأرب.

وأدان الإرياني محاولة استهداف مرتزقة إيران “المليشيا الحوثية” الفاشلة للأعيان المدنية والأحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي تمكنت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية من اعتراضه وتدميره.

وحمل الإرياني المليشيا الحوثية مسؤلية الاستهداف المتعمد للمدنيين والذي سبقه عدد من الاعتداءات التي استهدفت الاعيان المدنية في مدينة مأرب ، وندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى إدانة هذه الجرائم التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.