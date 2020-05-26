إصابة مسؤولين في أمانة جدة بـ #كورونا أثناء عملهم الميداني

أعلنت أمانة محافظة جدة إصابة مجموعة من أفرادها بفيروس
كورونا المستجد “كوفيد19″
وقالت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” في تغريدة،مساء اليوم،:”كل الأماني والدعوات بالشفاء، لأبطال أمانة جدة الذين أصيبوا بفيروس كورونا أثناء عملهم في الميدان لخدمة سكانجدة وهم :
•نائب الأمين م.علي القرني
•محمود عبدالرحمن مختار
•مهند علي الزهراني
•عبدالواحد الشهري
•ريان هاشم رفيع
• صالح محمد البلادي
وأكدت الأمانة مواصلة حملاتها الرقابية حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر فيروس كورونا والبضائع المعروضة ، وللتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهيةالصلاحية والمجهولة المصدر.