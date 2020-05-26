إصابة مسؤولين في أمانة جدة بـ #كورونا أثناء عملهم الميداني

أعلنت أمانة محافظة جدة إصابة مجموعة من أفرادها بفيروس

كورونا المستجد “كوفيد19″

وقالت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” في تغريدة،مساء اليوم،:”‏كل الأماني والدعوات بالشفاء، لأبطال ⁧‫أمانة جدة‬⁩ الذين أصيبوا بفيروس كورونا‬⁩ أثناء عملهم في الميدان لخدمة سكان⁧‫جدة‬⁩ وهم :

‏•نائب الأمين م.علي القرني

‏•محمود عبدالرحمن مختار

‏•مهند علي الزهراني

‏•عبدالواحد الشهري

‏•ريان هاشم رفيع

‏• صالح محمد البلادي

وأكدت الأمانة مواصلة حملاتها الرقابية حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر فيروس كورونا والبضائع المعروضة ، وللتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهيةالصلاحية والمجهولة المصدر.