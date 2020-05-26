جامعة الإمام تعلق على شكاوى الطلاب بشأن النتائج .. و تتوعد المسيئين

إشارة إلى ما تم تداوله من تساؤلات حول وجود أخطاء في تسجيل نتائج طلاب الجامعة للتعليم عن بعد ؛ يسر الجامعة – وبكل ترحيب – أن توضح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الدارسين في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، بأن الجامعة ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية – كإحدى المؤسسات التعليمية والجامعات العريقة في هذا الوطن الغالي – أن تطمئن أبناءها من الطلاب والطالبات ، بأن جميع النتائج تتم مراجعتها بعد رصدها – كما جرت عليه العادة في نظام العمادة-؛للتأكد من استحقاق الطالب والطالبة للدرجة الممنوحة له من قبل النظام ، ومصداقيتها ودقتها بصورة لا تحتمل وقوع الخطأ – بإذن الله -.

علماً بأن تصحيح الإجابات يتم إلكترونياً ، ومن ثم تطابق مع الإجابة النموذجية المعتمدة – والمبرمجة إلكترونياً – من قبل أستاذ المقرر زيادة في التحري والدقة .

كما ننوه بأن الجامعة أتاحت جميع القنوات الإلكترونية للطلاب والطالبات لرفع طلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة لهم ، والتأكد من استحقاقهم لهذه الدرجات المرصودة لهم وفق إجابتهم ؛ ويتم حالياً التدقيق التقني في النتائج وسوف يعلن عن اي نتيجة تتوصل لها لجنة التدقيق ، وهذا نظام يكفل لمن يشك في مادة أو مادتين ، فالأنظمة واللوائح والتعليمات تعمل عليها العمادة ؛ فيما يخدم مصلحة الدارسين ، ويكمن التقدم بالاعتراض أو طلب التصحيح عبر الوسائل المتاحة من المنزل ، وبإذن الله يُعدل أي خطأ يثبت في أي نتيجة مستحقة نظاماً ، عبر إشراف ومتابعة دقيقة ، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص؛ للتحقق من صحة الشكوى .

كما تود الجامعة أن تبين بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية (الرسمية) الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أقرتها الدولة – حفظها الله – تجاه جميع من استغل هذه المطالبات للإساءة إلى كيان الجامعة وسمعتها- كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية الرائدة – عبر الوسائل الإعلامية ؛ ومنها وسائل التواصل الاجتماعي .​