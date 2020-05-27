طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.