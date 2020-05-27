النادي السعودي في ولاية تاسمانيا الأسترالية يدشن أنشطته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

في إطار خطته الرامية لتوثيق أواصر التعاون والصلة بين الطلبة السعوديين وذويهم دشن النادي السعودي في ولاية تاسمانيا بأستراليا أنشطته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم بالشكر لسعادة الملحق الثقافي السعودي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي على متابعتهم الدائمة وتشجيعهم المستمر وحرصهم على المبتعثين والمبتعثات، كما شكر أيضا الأستاذين القديرين أحمد الجهني وغرم الله الغامدي على تعاونهما ودعمها المتواصل.

وأوضح رئيس النادي في تصريحات لـ “الوئام” بأن فريق إدارة النادي “فريق أثر التطوعي” تأسس لتقديم أفضل البرامج والمبادرات التي تخدم الطالب المبتعث والمرافق طيلة فترة ابتعاثه وذلك انطلاقا من إيمانه بترك أثر بين المبتعثين في محيط النادي وإلى كل من تصله البرامج في كل مكان.

وقال: نسعى نحن “فريق عطاء التطوعي” ببذلكم ودعمكم في تحقيق الأهداف الرئيسية من الابتعاث في إطار رؤية ٢٠٣٠ وحرصا منا بأن نكون مرآة تجسد شعار (خير سفير لخير وطن).

وأشار رئيس النادي لحسابات النادي الرسمية على جميع شبكات التواصل الاجتماعي وأنها ‏وجدت لتكون جسراً متيناً بين المبتعثين والمبتعثات أنفسهم، وبينهم وبين ناديهم أينما كانوا وكيفما أرادوا.

وفي ختام تصريحاته قال: نعتز ونشكر شركاء النجاح، شركاء النادي في دورته لعام ٢٠٢٠م من رعاة وداعمين وإعلاميين، ونقدر لهم الشكر بعد الله عز وجل على دعمهم ورعايتهم لهذا النادي، وعلى رأسهم صحيفة الوئام الإلكترونية على دعهم الغير مستغرب من خلال الرعاية الإعلامية للنادي.

الجدير بالذكر أن النادي السعودي في ولاية تاسمانا يقع في آخر نقطة في جنوب نصف الكرة الأرضية شمال القارة المتجمدة أنتارتيكا.

وحسابات النادي الرسمية هي كالتالي:

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