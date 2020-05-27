مورجان ستانلي: أسعار نفط برنت ستكون عند 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام

توقعت مؤسسة الخدمات المالية والاستشارية العالمية مورجان ستانلي أن يبلغ برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.

وقالت إن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين4 ملايين و6 ملايين برميل يوميا في الربع/4 من 2020 والربع/1 من 2021.

وأبقت على توقعاتها في الوقت الحالي لبرنت عند 45 دولارا للبرميل على المدى الطويل لكنه أشارت إلى “خطر نزولي متنام”.

وخلال تصريحات لأحد مسؤوليها قال: نرفع توقعاتنا لبرنت في الربع/3 من 30 دولارا إلى 35 دولارا ببرميل وتوقعاتنا للربع/4 من 35 دولارا إلى 40 دولارا”.