الهلال يمدد عقد “جوميز” لموسم رابع

اتفقت إدارة نادي الهلال مع الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي سيكون الرابع له مع الفريق ليظل في صفوف “الزعيم” حتى 2022 .

ويأتي تمديد عقد اللاعب يأتي بناء على التقارير الفنية التي رفعت لإدارة النادي بعد تقديم اللاعب مستويات مرضية خلال العامين الماضيين.

وكشفت تقارير اعلامية أن مفاوضات الطرفين شهدت توافقا كبيرا لتمديد المدة التعاقدية.

كانت مدة العقد السابق ثلاثة أعوام مع وجود بند يتيح للنادي فسخ العقد بعد نهاية الموسم الثاني بشرط دفع مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه حال إبلاغ اللاعب بذلك قبل نهاية الموسم الثاني.

وأضافت أن العقد نص على أنه “في حال لم يتم دفع المبلغ من قبل إدارة الهلال” يكون العقد ملزما حتى نهاية الموسم الثالث ، وهذا ما اتخذته إدارة الهلال لرغبتها في استمرار اللاعب قبل أن يتم الاتفاق على توقيع عقد جديد لتمديد بقاء جوميز لموسم رابع مع الهلال حتى نهاية 2022 .

ويبدي جوميز ارتياحا كبيرا بوجوده في النادي حيث أكد رغبته في الاستمرار بالفريق وأنه يطمح للحصول على اللقب القاري مجددا مع الهلال بعد إسهامه في تحقيق الفريق لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب ، مع تتويجه بلقب الهداف.