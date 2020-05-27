“طبية الكاف”: نصحنا الاتحاد بإلغاء كافة البطولات في إفريقيا

أكد عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برينس بامبو، أن اللجنة نصحت الاتحاد القاري بإلغاء كل البطولات الأفريقية، بما فيها دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال بامبو في تصريحات لراديو “جوى إف إم” الغاني، إن اللجنة الطبية قدمت تلك المقترحات للجنة التنفيذية لـ”كاف”، ونصحنا اللجنة التنفيذية بإلغاء كل البطولات، بما فيها كأس أمم أفريقيا للمحليين التي من المفترض أن تقام في أبريل الماضي، بجانب دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح بامبو خلال تصريحاته أن نصيحة اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لا تصل للدوريات المحلية لأن “كاف” لا يملك سلطة عليها كونها تحت سيطرة الدول المعنية والاتحادات الوطنية.