أعداد ضحايا #كورونا تتجاوز الـ350 ألفا.. والإصابات 5.6 مليونًا

ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم لتتجاوز الـ350 ألفا، حسبما أفادت بيانات أكاديمية مجمعة.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز فإن عدد الوفيات وصل حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الأربعاء إلى 350 ألفا و509 حالات.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات بنحو مئة ألف وفاة وحدها، تلتها المملكة المتحدة بـ37 ألف وفاة، وإيطاليا بـ33 ألف وفاة. وتلتها فرنسا وإسبانيا والبرازيل.

واقترب إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم من 5.6 مليون إصابة. وتصدرت الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث الإصابات، تلتها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران.