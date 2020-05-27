عضو “كبار العلماء”: صلاة المسجد “حرام”.. في هذه الحالة

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، أنه يحرم على من يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، أن يصلي في المسجد، منعا لإلحاق الضرر بالآخرين.

وفي حديث لقناة الإخبارية، قال السليمان إن من يشتبه بإصابتهم بالفيروس “يحرم عليهم شهود الجمعة والجماعة”، أما من يخشى الإصابة فقد يؤجر على جلوسه في البيت، طالما كان ذلك بغرض حماية نفسه والآخرين.

ولفت السليمان إلى إن المساجد أكثر مكان يتردد فيه الناس، ولهذا يجب أن تحظى بعناية كبيرة، مضيفا أن قرارات هيئة كبار العلماء نبهت إلى أنه يحرم على المصاب بكورونا شهود صلاة الجماعة، وأن من يخضعون للعزل عليهم أن يصلوا في مكان عزلهم.

وتابع: من خشي ان يصاب بالمرض فلا يلحقه إثم إذا لم يذهب إلى المسجد، بل إنه قد يكون مأجورا، فالرخصة موجودة، وعلى الناس الالتزام بكل التعليمات.

وبين السليمان أن إمام المسجد عليه مسؤولية كبيرة، خصوصاً في توزيع وتنظيم الجماعة، ولذلك عليه التواجد في المسجد بوقت مبكر، من أجل توجيه الناس والحفاظ عليهم، وعلى الناس الاستماع إلى المؤذن والإمام.