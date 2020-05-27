غدا.. اجتماع حاسم لتحديد مصير الدوري الإيطالي

تعقد رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اجتماعا مع الحكومة، غداً الخميس، لتحديد مصير النشاط الرياضي الذي توقف منذ مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي اقترب عدد ضحاياه في إيطاليا من 30 ألف شخص.

وسيحدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومسؤولو رابطة الدوري مع وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، ما إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوقف.

وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ 4 من الشهر الجاري، وهي أملت بالعودة الى المنافسة في 13 يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوماً بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى 14 من نفس الشهر.

وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر حتى الخميس لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.