الكويت: 692 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″.. و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 23267 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 175 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح “السند” أن حالات الإصابة الـ692 تضمنت 178 حالة لمواطنين كويتيين، و165 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و95 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و94 حالة لمصريين، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 640 حالة من المصابين بمرض(كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.