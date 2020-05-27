ألمانيا: 925 جريمة “ضد الإسلام” في 2019.. و2032 “ضد السامية”

انخفضت الجرائم ذات الدوافع الدينية في ألمانيا خلال 2019، بنسبة 27%، مقارنة بالعام السابق له، فيما ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية بنسبة 14%، حسب الإحصائية الجنائية للشرطة الألمانية.

وبلغ عدد الجرائم ذات الدافع الديني 425 جريمة فقط، وهو ما بررته اشرطة الألمانية بـ”خيبة الأمل التي ألمت ببعض الإسلاميين بعد انحسار داعش في سوريا والعراق، وحظر العديد من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، مثل دائرة الإسلام الناطقة بالألمانية في هيلدسهايم في 2017″.

وارتفع إجمالي عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية التي سجلتها الشرطة العام الماضي بنحو 14% إلى 41177 جريمة.

كما سجلت السلطات ارتفاعاً بـ 13% في الجرائم التي توصف بأنها “معادية للسامية” لتصل إلى 2032 جريمة، ووفق بيانات الشرطة، فإن 93% من مرتكبيها من التيار اليميني المتطرف.

وارتفعت الجرائم المعادية للإسلام بـ 4.4% لتصل إلى 950 جريمة.

ومن المقرر أن يعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، ورئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولغر مونش، التقرير السنوي للجرائم ذات الدوافع السياسية رسمياً في وقت لاحق اليوم.