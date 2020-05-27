60 رحلة في 11 مطارًا.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها الداخلية الأحد

تستأنف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الداخلية بين مطارات المملكة،ـ بدءا من الأحد المقبل، وفق تدابير احترازية قاسية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية في المرحلة الأولى، 60 رحلة داخلية يوميًا تشمل مطارات المملكة في كلٍ من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، ونجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وسيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر الصالة الجديدة رقم 1؛ مما يوفر المزيد من الخدمات لضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية.

وتواصل الخطوط الجوية السعودية في ذات الوقت، تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة؛ بناء على التوجيهات الكريمة برعاية المواطنين الموجودين خارج المملكة، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.