مصادر لـ”الوئام”: لا صحة لما تم تداوله حول زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي #عاجل

كشفت مصادر لـ”الوئام” أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%.

وأفادت المصادر أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي “نصوص مفبركة”، ولا صحة لها.

وأهابت المصادر، بالمواطنين، تحرى الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

وكان عدد من الحسابات بمواقع التواصل تداولت تغريدات حول زيادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 80% من قيمتها الفعلية.

وكانت هيئة الطيران المدني أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020.