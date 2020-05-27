خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر بـ739 يليها جدة 325 ثم مكة 162 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 739، جدة 325، مكة المكرمة 162، الهفوف 118، الدمام 74، الخبر 54، حائل 37، المدينة المنورة 35، الجبيل 29، القطيف 29، الظهران 26، خليص 21، تبوك 18، الطائف 14، الخرج 13، الباحة 10، بريدة 9، النعيرية 7، العارضة 7، حفر الباطن 6، خميس مشيط 5، نجران 5، المزاحمية 5، وادي الدواسر 5، ينبع 4، السحن 4، رأس تنورة 4، رويضة العرض 4.

البكيرية 3، أبها 3، الجفر 2، منفذ الحديثة 2، بيش 2، جازان 2، شرورة2، القويعية 2، ضرماء 2، وحالة واحدة في كل من القريع، ميسان، رنية، محايل عسير، أحد رفيدة، سبت العلاية، البطحاء، بقيق، مليجة، صفوى، سلوى، الدرب، أبوعريش، ضمد، رابغ، عرعر، الدوادمي، السليل، حوطة بني تميم، حريملاء، نفي، ساجر، شقراء، وثيلان، تيماء، ضباء.