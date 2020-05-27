الأردن يعود مجددا ويعلن حظر التجول الكلي الجمعة

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم (الأربعاء)، إن وزير الصحة قدم توصيات بالبدء بفتح قطاعات تدريجيا وفي مواعيد محددة.

وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، أن الدوائر الرسمية تباشر عملها اعتبارا من 31 مايو الجاري، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة قدمت توصيات بفتح العديد من القطاعات.

واستطرد: سيتم تطبيق حظر التجوال الشامل كالمعتاد يوم الجمعة المقبل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

من جانبه، أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر أن البلاد سجلت اليوم (الأربعاء) حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحا أن واحدة لسائق أردني، والثانية لطفلة، ليصبح عدد الإصابات الكلي 720 حالة.

وأضاف الجابر أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء، ليصل إجمالي الحالات المتعافية 486 حالة.