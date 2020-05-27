زلزال يضرب ضواحي العاصمة الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت مناطق في شرقي العاصمة طهران.

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن “الهزة ضربت مناطق من سمنان ودماوند وبرديس وفيروزكوه”.

وذكر مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن “مركز الهزة الأرضية كان ضواحي دماوند عند الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران”.

وتابع أن “الهزة وقعت بعد ظهر اليوم، وكانت على عمق 12 كم من سطح الأرض”.

وأكد سكان المدن القريبة من منطقة الهزة أنهم شعروا بها، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.