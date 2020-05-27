طيران_ناس : منع الجلوس في المقعد الأوسط بهدف التباعد مع استئناف تشغيل الرحلات الداخلية بدءاً من الأحد القادم

أعلن طيران ناس، الأربعاء، تطبيق منع الجلوس في المقعد الأوسط بهدف التباعد الاجتماعي مع استئناف تشغيل الرحلات الداخلية بدءاً من الأحد القادم 31 مايو.

وقال بيان طيران ناس إن المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الداخلية سيشمل كل من الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، أن التوجيهات والقرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة في السعودية والجهات الرسمية المعنية في قطاع الطيران والمطارات، ساهمت بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.