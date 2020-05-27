“أسيوشيتد برس”: 20% من الأمريكيين يرفضون التطعيم ضد #كورونا

يرفض عشرين في المئة من الأمريكيين تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد في حال تطوير لقاح ضده، حسب استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة أجرته أسيوشيتد برس.

وأكد الاستطلاع الذي أجراه مركز NORC للدراسات الاجتماعية التابع لوكالة “أسيوشيتد برس”، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 49 في المئة فقط من المستطلعين ردوا إيجابا على سؤال: “إذا بات لقاح ضد فيروس كورونا متوفرا هل تخطط لتطعيمك به؟”، فيما قال 20% إنهم سيرفضون، وأعرب 31% عن تعذر قدرتهم على الإجابة.

وأبدى نحو 70% من الذين وافقوا على التعطيم ثقتهم بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها بلا ذلك، فيما قال 30% من معارضي التطعيم إنهم لا يخشون من أي تداعيات خطيرة جراء إصابتهم بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.

ويتوقع 61% من المستطلعين ظهور لقاح ضد كورونا في عام 2021، فيما يرى 20% أن ذلك سيحصل قبل نهاية العام الجاري، ولا يتوقع 17% أن يتم تطوير لقاح قبل عام 2022.