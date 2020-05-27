مصادرة الإبل السائبة في مخططات جنوب مكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخططات ولي العهد التي تشكل خطورة على مرتادي الطرق.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها خصصت فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين .

ودعت الأمانة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً ، مناشدة المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين .