العاصمة الأمريكية تبدأ أولى مراحل رفع قيود العزل العام من الجمعة

أعلن موريل باوزر رئيس بلدية واشنطن، أن العاصمة الأمريكية ستطلق يوم الجمعة 29 مايو، أولى مراحل رفع قيود العزل العام، التي فرضت للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال باوزر اليوم الأربعاء، إن واشنطن شهدت “تراجعا مطردا” في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأيام الـ14 الماضية مما سمح ببدء رفع قيود العزل.

وأضاف أن تجمع أكثر من عشرة أشخاص سيظل ممنوعا، مع السماح لباعة المواد غير الأساسية بفتح متاجرهم لتلقي الطلبات خارج المحالات أو عند مداخلها، واستئناف عمل صالونات الحلاقة ولكن بمواعيد زيارات مسجلة مسبقا.

كما سيسمح للمطاعم بخدمة الزبائن في المناطق المفتوحة فقط وإعادة فتح بعض الحدائق والأماكن الترفيهية.

وأصدر باوزر أمرا في الـ30 من مارس الماضي يحظر على سكان دائرة واشنطن مغادرة المنازل إلا للضرورة.