السماح باستئناف دوري كرة القدم اليوناني بدءاً من 6 يونيو المقبل

أعطت الحكومة اليونانية الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لما نقلته وكالة أثينا الإخبارية اليوم سيكون بالإمكان استئناف المباريات في السادس أو السابع من يونيو خلف أبواب موصدة، بمجرد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية عبر الاتصال بالفيديو.

وكان أولمبياكوس في صدارة ترتيب الموسم العادي عند تعليق المنافسات برصيد 66 نقطة، متقدماً على باوك سالونيكي وأيك أثينا.

وتخوض الفرق التي تحتل المراكز الست الأولى المنافسات على اللقب والمراكز المؤهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين في ملحق منفصل، فيما تتصارع الفرق الثمانية الأخرى على الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعادت الفرق اليونانية للتدريبات قبل أسبوعين ضمن شروط صحية صارمة.