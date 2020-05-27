أرامكو تعايد 1693 طفًلا منومًا في أكثر من 30 مستشفى حول المملكة

عايدت أرامكو السعودية 1693 طفلًا من المرضى المنومين في أكثر من 30 مستشفى حكوميًا وخاصًا حول المملكة، بعدد من هدايا العيد ضمت ألعابًا ترفيهية وثقافية وتعليمية وحلوى، امتدادًا لإستراتيجيتها للمواطنة، التي يأتي دعم الإنسان في طليعة ركائزها الأساسية، بهدف إدخال البهجة والسرور على أنفسهم ورسم الابتسامة على وجوههم في عيد الفطر المبارك.

كما عايدت أرامكو 830 موظفًا من الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات بواقع 140 موظفًا في المنطقة الشرقية، و90 موظفًا في منطقة الرياض، و600 موظف في المنطقة الغربية، تكريمًا لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال فترة العيد.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من أرامكو السعودية حرصًا منها على مشاركة الأطفال والعاملين في تلك المستشفيات فرحة العيد، خاصة في ظل الظروف التي خلّفتها جائحة فايروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من قيود على زيارة المرضى في المستشفيات. كما تأتي هذه المبادرة أيضًا كواجب اجتماعي دأبت عليه أرامكو السعودية لمشاركة أفراد المجتمع أفراحهم ومناسباتهم السعيدة.

بدورهم شكر مسؤولو المستشفيات الحكومية أرامكو على مبادرتها في العيد السعيد لرسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال المنومين، مؤكدين على دورها في دعمها المستمر للمجتمع.