نواب تونسيون: ذاهبون لسحب الثقة من الغنوشي

أكدت كتلة الحزب “الدستوري الحر” في تونس، التي تقودها النائبة عبير موسي، دعوة النواب من مختلف الكتل البرلمانية الأخرى إلى الإمضاء على عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان، على خلفية اتصالاته الخارجية المشبوهة والزج بالبرمان والبلاد إلى الاصطفاف وراء المحاور، وذلك بعد تدخله في الشأن الليبي.

وقال النائب بالحزب مجدي بوذينة إنه تم جمع الآلاف من الإمضاءات الشعبية التي تطالب النواب بسحب الثقة من الغنوشي، ساعات فقط بعد إطلاق العريضة”، مضيفا أن “العديد من النواب تفاعلوا إيجابا مع العريضة وأعلنا مساندتهم لها”، لافتا إلى أن حزبه يسعى لجمع 73 توقيعا ضرورية لضمان تحديد جلسة تصويت على سحب الثقة من عدمه، وفقا لقناة العربية.

وحدد النواب يوم الأربعاء 3 يونيو المقبل على موعد مع مساءلة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية، وتدخله في الملف الليبي خدمة للمشروع الإخواني في المنطقة الذي تقوده تركيا، وتعدّيه على صلاحيات رئيس البلاد قيس سعيد، وذلك بعد جدل واسع خلفته المكالمة الهاتفية التي جمعته برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وتضمنت تهنئته بالتقدم على قوات الجيش الليبي واستعادة قاعدة الوطية العسكرية.