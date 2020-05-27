الأمن السيبراني: تحذير أمني عالٍ جدا في بعض منتجات Apple

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني رسالة تحذير من ثغرات أمنية خطيرة في بعض منتجات Apple.

وقال المركز في في تحذير وصفه بالأمني العالي جدا: “أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها. وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

iCloud 7.19

متوفر للمنتجات التالية:

Windows 7 وما بعد

iCloud 11.2

متوفر للمنتجات التالية:

Windows 10 وما بعد

Safari 13.1.1

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Mojave

macOS High Sierra

macOS Catalina

Windows Migration Assistant2.2.0.0 (v. 1A11)

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Catalina

تحديث المنتجات التالية إلى:

macOS High Sierra

10.13.6

macOS Mojave

10.14.6

macOS Catalina

10.15.4

التهديدات:

يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

هجمة حجب الخدمة (DoS attack).

هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)).

الكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة.

تنفيذ برمجيات خبيثة.

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/ar-sa/HT211181

https://support.apple.com/ar-sa/HT211179

https://support.apple.com/ar-sa/HT211177

https://support.apple.com/ar-sa/HT211186

https://support.apple.com/ar-sa/HT211170

لمعرفة طريقة التحديث، يرجى زيارة الرابط التالي:

iCloud

Safari

macOS High Sierra

macOS Mojave

macOS Catalina