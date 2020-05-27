الأمن السيبراني: تحذير أمني عالٍ جدا في بعض منتجات Apple

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني رسالة تحذير من ثغرات أمنية خطيرة في بعض منتجات Apple.
وقال المركز في في تحذير وصفه بالأمني العالي جدا: “أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها. وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
iCloud 7.19
متوفر للمنتجات التالية:
Windows 7 وما بعد
iCloud 11.2
متوفر للمنتجات التالية:
Windows 10 وما بعد
Safari 13.1.1
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Mojave
macOS High Sierra
macOS Catalina
Windows Migration Assistant2.2.0.0 (v. 1A11)
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Catalina
تحديث المنتجات التالية إلى:
macOS High Sierra
10.13.6
macOS Mojave
10.14.6
macOS Catalina
10.15.4
التهديدات:
يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
هجمة حجب الخدمة (DoS attack).
هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)).
الكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة.
تنفيذ برمجيات خبيثة.
الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:
https://support.apple.com/ar-sa/HT211181
https://support.apple.com/ar-sa/HT211179
https://support.apple.com/ar-sa/HT211177
https://support.apple.com/ar-sa/HT211186
https://support.apple.com/ar-sa/HT211170
لمعرفة طريقة التحديث، يرجى زيارة الرابط التالي:
iCloud
Safari
macOS High Sierra
macOS Mojave
macOS Catalina