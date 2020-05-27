إحباط تهريب ما يقارب مليوني حبة كبتاجون .. شاهد كيف تمت المحاولات بطرق إجرامية مبتكرة

نجحت الجمارك السعودية بمساعدة فرق مكافحة المخدرات في إحباط⁩ ما يقارب مليوني حبة كبتاجون و القبض على 5 من المستقبلين لها.

وقال حساب الجمارك على موقع التواصل “تويتر” في تغريدة،مساء اليوم، : “أبطال الجمارك السعودية ينجحون في إحباط⁩ محاولات تهريب 1,749,654 حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع

هيئة مكافحة المخدرات تم ضبط عدد 5 مستقبلين.”

ونشر حساب الجمارك فيديو يوثق عمليات الضبط و الطرق المختلفة لمحاولات التهريب حيث تبين استحداث المهربين طرقا جديدة واحترافية لكنها لم تنطلي على أبطال الجمارك.