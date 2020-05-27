إحباط تهريب ما يقارب مليوني حبة كبتاجون .. شاهد كيف تمت المحاولات بطرق إجرامية مبتكرة

نجحت الجمارك السعودية بمساعدة فرق مكافحة المخدرات في إحباط ما يقارب مليوني حبة كبتاجون و القبض على 5 من المستقبلين لها.
وقال حساب الجمارك على موقع التواصل “تويتر” في تغريدة،مساء اليوم، : “أبطال الجمارك السعودية ينجحون في إحباط محاولات تهريب 1,749,654 حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع
هيئة مكافحة المخدرات تم ضبط عدد 5 مستقبلين.”
ونشر حساب الجمارك فيديو يوثق عمليات الضبط و الطرق المختلفة لمحاولات التهريب حيث تبين استحداث المهربين طرقا جديدة واحترافية لكنها لم تنطلي على أبطال الجمارك.
#ارقد_وآمن | أبطال #الجمارك_السعودية ينجحون في إحباط محاولات تهريب 1,749,654 حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم ضبط عدد 5 مستقبلين. pic.twitter.com/7hCuzAycdG
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) May 27, 2020