أسعار #النفط تهبط وسط تصاعد التوترات بين أمريكا والصين

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط هبوطا، الأربعاء، بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعمل على رد قوي على قانون أمني صيني مقترح في هونج كونج، ومع تشكك بعض المتعاملين في التزام روسيا بتخفيضات حادة في الإنتاج.

وقال الكرملين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا أثناء محادثة هاتفية على تعزيز “التعاون الوثيق” بشأن قيود إنتاج النفط.

وتخفض المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.65 دولار، أو 4.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 34.52 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.54 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 32.81 دولار للبرميلش.

ومن ناحية أخرى تتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أعلنت بكين عن خطط لفرض تشريع أمني وطني جديد على هونج كونج وهو ما أثار احتجاجات في الشوارع.

وتتعرض أسواق النفط أيضا لضغط من توقعات متشائمة بشأن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وفي علامة أخرى على ضعف الطلب على الوقود بلغ معدل تشغيل مصافي التكرير في اليابان 56.1 بالمئة من طاقتها الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005 على الأقل.