انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، قدّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد رحمه الله تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسين الف ريال ( ٣،١٥٠،٠٠٠ ريال ) لوزارة الصحة لصالح التجمع الصحي الأول والثاني بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازاً حديثاً لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل و العناية المركزة تشتمل على توريدها وتركيبها وصيانتها،وتعتبر من احدث الاجهزة المستخدمة في العالم بهذا التخصص، بالإضافة إلى تقديم أجهزة تنفس صناعي حديثة تتناسب مع حالات العزل .
تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين في موجهة الجائحة العالمية كوفيد-19 “كورونا” وتداعياته على المجتمع ودعمًا لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله.
ومن جانبه ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الوقف عبدالوهاب بن سعيد السيد ؛ نحن شركاء في مواجهة هذا الجائحة ومن باب مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الوطن جاءت هذه المبادرة ، مشيراً إلى أنهم لن يألوا جهداً في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة .
مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد تساهم بـ 3 ملايين ومائة وخمسين ألف ريال لمكافحة كورونا في الرياض
انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، قدّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد رحمه الله تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسين الف ريال ( ٣،١٥٠،٠٠٠ ريال ) لوزارة الصحة لصالح التجمع الصحي الأول والثاني بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازاً حديثاً لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل و العناية المركزة تشتمل على توريدها وتركيبها وصيانتها،وتعتبر من احدث الاجهزة المستخدمة في العالم بهذا التخصص، بالإضافة إلى تقديم أجهزة تنفس صناعي حديثة تتناسب مع حالات العزل .