أكثر من 44.800 حالة وفاة بفيروس #كورونا في 323 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد المتوفين من ضحايا كورونا في 323 مدينة في إيران يزيد عن 44800 شخص.

وقد بلغ عدد الضحايا في خوزستان 3495، وفي قم 3470، وفي أذربيجان الشرقية 1610، وفي سيستان وبلوجستان 1420، وفي لورستان 1405، وفي أذربيجان الغربية 1280.

في طهران، عدد الضحايا بالتأكيد أكثر من 7300 شخص. من 20 فبراير إلى 25 مايو، راجع 52570 مصابًا بكورونا 5 مستشفيات من أصل 138 مستشفى في محافظة طهران يقبل مرضى كورونا.

وتوفي 1501 منهم في هذه المستشفيات الخمسة وحدها: مستشفى الإمام الحسين مع مراجعة 25000 مصاب بكورونا ووفاة 779 شخصًا.

مستشفى شهداء مجهولي الهوية في ساحة خراسان مع 11،750 حالة مراجعة و 291 حالة وفاة.

مستشفى مدرس مع 11،650 حالة مراجعة و 251 حالة وفاة، ومستشفى طالقاني مع 1170 حالة مراجعة و 85 حالة وفاة.

مستشفى سجاد في شهرياربطهران مع 3000 حالة مراجعة و 95 حالة وفاة على الأقل.

أرقام المتوفين في طهران تأتي في وقت قال محافظ طهران أمس إن متوسط ​​عدد المتوفين جراء كورونا في البلاد 8.5 في المائة وفي محافظة طهران 3.5 في المائة.

بينما العديد من مسؤولي النظام يشكون علانية من نقص الأسرّة والطاقم الطبي والمتطلبات الطبية، قال روحاني مرة أخرى بوقاحة اليوم «إيران على قائمة الدول الناجحة في مكافحة هذا الفيروس الخطير.

وفي محاربة وباء الفيروس الشديد، لم يكن لدينا مخاوف بشأن سرير المستشفى، ولا قلق بشأن الأسرة الخاصة ووحدات العناية المركزة، ولا مخاوف بشأن التنفس الاصطناعي.

وفي إشارة إلى إصابة 60 من منتسبي مستشفى دزفول الكبير، قال نائب رئيس جامعة دزفول للعلوم الطبية، إن الطاقم الطبي يتعرض لضغوط شديدة، بعد الأهواز، تضم مدينة دزفول أكبر عدد من الأشخاص المصابين بكورونا في محافظة خوزستان.

وفي خوزستان، قال الممثل الخاص لوزير الصحة إن أهم سبب لموجة كورونا الجديدة في هذه المحافظة هو إعادة فتح مراكز وأسواق الخدمة العامة وعودة الناس إلى ظروف معيشية طبيعية بعد 11 أبريل.

وأضاف: ومنذ 23 أبريل فصاعدًا، واجهنا نموا في عدد المصابين في خوزستان، وبعد 4 مايو زاد العدد إلى درجة أصبحت خوزستان بعد طهران، تسجل أكبر حالات الإصابة الجديدة.

وفي قم، قال رئيس جامعة العلوم الطبية: نحن في مرحلة إدارة ومراقبة مرض كورونا في محافظة قم ولم نصل بعد إلى مرحلة السيطرة عليه.

قال عضو في لجنة مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة: من بين المرضى المصابين بكورونا الذين يراجعون المستشفى يتوفى 12 بالمائة ومن بين المصابين الذين يراجعون العناية المركزة يتوفى 50 بالمائة.

وفي مشهد، قال مدير العلاقات العامة بجامعة العلوم الطبية: «مشهد في حالة حمراء مرة أخرى من حيث انتشار كورونا.

بينما كانت مدينة مشهد تقترب من الوضع الأبيض، ولكن منذ يوم أمس أصبحت في الوضع الأحمر مرة أخرى.