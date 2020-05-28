 وزارة النقل: إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بالرياض

قامت وزارة النقل وضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.