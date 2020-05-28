السودان: 4346 إصابة بـ #كورونا والوفيات 195

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الخميس عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 11 وفيات منها 6 حالات وفاة داخل ولاية الخرطوم.

وقالت الوزارة في تقريرها: سُجلت (145) حالة داخل ولاية الخرطوم ، القضارف (16) حالة، النيل الأبيض (7) حالات ، الجزيرة (7) حالات ، سنار (7) حالات ، غرب دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3) ، شمال كردفان (3) حالات ، و(حالة واحدة) في كل من جنوب دارفور ونهر النيل وغرب كردفان ووسط دارفور.

ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (4346) إصابة منها (3476) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (195) وفاة.

وقد تماثلت (161) حالة للشفاء، منها (154) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (749).