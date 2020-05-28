الجيش الكوري الجنوبي: تعاملنا مع 9000 محاولة قرصنة إلكترونية

تعرضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لـ9533 محاولة قرصنة إلكترونية فاشلة خلال العام 2019.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها، اليوم الخميس، إن 9533 محاولة قرصنة استهدفت نظام المعلومات الدفاعية في البلاد العام الماضي، لكن أيًّا منها لم تنجح في تسريب وثائق.

وذكرت الوزارة أنها تعرضت لأربعة آلاف محاولة قرصنة في 2017، وخمسة آلاف في 2018، وأنها استفادت من تلك المحاولات في إنشاء نظام حماية قوي لمنع تسرب المعلومات.

وحسب يونهاب، فإن معظم عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) المستخدمة في الهجمات الأخيرة تعود إلى الصين والولايات المتحدة.