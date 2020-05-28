شاهد: عابر سبيل يلتقط صوراً جوية لطائرة الخطوط السعودية شمال الاطلنطي

قد لا تبدو مشاهد التقاط صورة لطائرة تعبر الأجواء أمرًا جديدًا، ولكن المثير أن تكون الصورة قد التقطها كابتن طائرة أخرى، تطير في الجوار.

أحداث القصة دارت أمس الأول، بين قائد طائرة تتبع الخطوط الجوية الملكبة الهولندية KLM، من نوع B747، تصادف عبورها المحيط الأطلسي، مع مرور طائرة الخطوط السعودية من نوع بوينغ 777، يقودها الكابتن سهيل الشهري، في إحدى مهام الإجلاء التي تقوم بها السعودية، لنقل مواطنيها عبر بلدان العالم إلى المملكة.

وبحسب الرواية التي حصلت عليها “الوئام” فإن كابتن الطائرة السعودية استجاب لنداء على الراديو يطلب منه تعريف بريده الالكتروني، وعندما سأل محدثه عن السبب، أجابه: أود أن أرسل لك صور جميلة التقطتها لك الآن.

واستجاب الطيار السعودي لطلب نظيره الهولندي، ليستقبل بريدا إلكترونيا به صورة تظهر طائرة الخطوط السعودية بمنظر جميل وهي تحلق فوق السحاب، وفوق المحيط الأطلسي.