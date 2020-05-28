الدوري الروماني: الإيقاف 12 مباراة لمن يبصق في الملعب

حذر الاتحاد الروماني لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، من أن عقوبة البصق في الملعب، قد تصل إلى إيقاف اللاعب 12 مباراة، عندما يتم استئناف الموسم الكروي.

ويأمل الاتحاد الروماني موافقة الحكومة على استئناف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو المقبل، بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور.

وطبقاً للبروتوكول الجديد، يواجه اللاعبون الإيقاف ما بين 6 و12 مباراة بالإضافة لغرامة مالية بسبب البصق على الملعب أو التمخّط.

ويجب على اللاعبين أيضاً العودة لديارهم وهو يرتدون قمصان اللعب وأن يبتعدوا لمسافة مترين على الأقل عن بعضهم بعضاً خلال الإحماء بينما لن يسمح للتشكيلة الأساسية والبدلاء بالوقوف معاً قبل المباريات.

وسيستأنف الدوري الروماني دون جماهير وفي وجود 150 شخصاً على الأكثر في الإستاد خلال المباريات.

وقال الاتحاد الروماني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أعطاه مهلة حتى أول يونيو لتقديم خططه حول كيفية استكمال موسمه المحلي.